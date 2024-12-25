Подполье сообщило об активизации ВСУ в Николаеве

«Глиноземный завод по ночам включает такую сильную иллюминацию, что ее видят за несколько километров. По данным сопротивления, на заводе производят “БЭКи”, то есть небольшие плавсредства оснащают электроникой для того, чтобы, снабдив боезарядом, отправлять эти водные беспилотники в атаку на российские города», — рассказал Лебедев.