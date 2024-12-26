Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи в Белгородской области

В результате атаки ВСУ на Грайворонский округ в Белгородской области была повреждена линия электропередачи, из-за чего шесть населенных пунктов остались без электричества.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что беспилотники ВСУ сбросили взрывные устройства, в результате чего произошла поломка линии электропередачи. Временно без света остались жители сёл Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также удалённых населенных пунктов Безымено и Новостроевка-Вторая.
Аварийные службы начнут работы по восстановлению электроснабжения после получения разрешения от Министерства обороны РФ.
Напомним, в ночь на среду силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 59 дронов ВСУ на российской территории.