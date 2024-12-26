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СК возбудил дело по факту теракта из-за обстрела ВСУ Льгова под Курском

В результате украинской атаки погибли четыре мирных жителя.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту теракта во Льгове Курской области. Подробности появились в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, дело заведено после ракетного обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины. Всего из-за атаки погибли четыре человека. Пять мирных жителей находятся в больницах. Повреждения также зафиксированы в жилых постройках.

Предположительно, украинская армия использовала дистанционные средства огневого поражения. Целью было мирное население Курской области. Виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее стало известно, что СК изъяли фрагменты боеприпасов и отправят их на экспертизу для уточнения конкретного типа снаряда. Пока сотрудники придерживаются версии, что удар был нанесен украинскими войсками при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.