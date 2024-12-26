Военкор сообщил о продвижении российских войск на нескольких направлениях в зоне СВО

Он отметил, что наибольшие успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где за последнюю неделю занято тринадцать населённых пунктов и войска подошли к административным границам. Сейчас ожесточённые бои идут в районе Курахово, где российские бойцы нанесли ряд поражений противнику.