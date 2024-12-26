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Военкор сообщил о продвижении российских войск на нескольких направлениях в зоне СВО

Российская армия в зоне специальной военной операции (СВО) уверенно владеет инициативой и продвигается сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщил военкор Андрей Коц.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что наибольшие успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где за последнюю неделю занято тринадцать населённых пунктов и войска подошли к административным границам. Сейчас ожесточённые бои идут в районе Курахово, где российские бойцы нанесли ряд поражений противнику.

Военкор подчеркнул, что российские войска ликвидировали котел, в который в окрестностях сел Елизаветовка, Анновка, Веселый Гай, Трудовое и Константинопольское попали отряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Основная часть украинских подразделений там уже разгромлена.

Коц указал, что российские войска продвигаются и в самом Курахово, где украинские солдаты были вытеснены из восточной и центральной частей города и отошли в промышленную зону.

25 декабря военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что почти вся жилая зона Курахово освобождена от ВСУ.