Расчет ЗРПК «Тунгуска-М» уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области

Боевая машина «Тунгуска-М» способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 20 километров, поражать их зенитными управляемыми ракетами на высоте до 3,5 километра и дальности до 10 километров. Две 30-миллиметровые автоматические пушки эффективно наносят огневое поражение воздушным целям на высоте до 3 километров и дальности до 5 километров.