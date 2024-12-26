Расчет ЗРПК «Тунгуска-М» уничтожил беспилотник ВСУ в Херсонской области

«В ходе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны», — сообщили в военном ведомстве.
Боевая машина «Тунгуска-М» способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 20 километров, поражать их зенитными управляемыми ракетами на высоте до 3,5 километра и дальности до 10 километров. Две 30-миллиметровые автоматические пушки эффективно наносят огневое поражение воздушным целям на высоте до 3 километров и дальности до 5 километров.
Расчет ЗРПК работает в основном по беспилотным летательным аппаратам, которые ведут разведку и корректировку артиллерийского огня, но также способен уничтожить практически любую цель, оказавшуюся в зоне досягаемости. За уничтожение вражеских целей расчет имеет государственные награды. Ежедневно, днём и ночью, ЗРПК «Тунгуска-М» группировки войск «Днепр» надежно прикрывают с воздуха подразделения на левом берегу Днепра, ведущие борьбу с националистическими подразделениями ВСУ.