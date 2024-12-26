Расчет ЗРК «Гибка-С» уничтожил боевой гексакоптер ВСУ

Уточняется, что расчет машины разведки и управления командира зенитного взвода ЗРК «Гибка-С» обнаружил беспилотный летательный аппарат противника (БПЛА), приближающийся к позициям войск. Передав целеуказания для дальнейшего уничтожения, расчет боевой машины приступил к наведению на воздушную цель. После захода гексакоптера в зону действия пуска зенитчики выполнили пуск ракетой комплекса «Верба» с осколочно-фугасной боевой частью, уничтожив вражеский БПЛА на расстоянии около 2,5 километра.