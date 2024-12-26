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Расчет ЗРК «Гибка-С» уничтожил боевой гексакоптер ВСУ

ЛУГАНСК, 26 дек — РИА Новости. Расчет ЗРК «Гибка-С» группировки войск «Центр» уничтожил боевой гексакоптер ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчет новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) “Гибка-С” группировки войск “Центр” уничтожил вражеский боевой гексакоптер ВСУ типа “Баба-яга”, обеспечив прикрытие действий подразделений группировки на красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что расчет машины разведки и управления командира зенитного взвода ЗРК «Гибка-С» обнаружил беспилотный летательный аппарат противника (БПЛА), приближающийся к позициям войск. Передав целеуказания для дальнейшего уничтожения, расчет боевой машины приступил к наведению на воздушную цель. После захода гексакоптера в зону действия пуска зенитчики выполнили пуск ракетой комплекса «Верба» с осколочно-фугасной боевой частью, уничтожив вражеский БПЛА на расстоянии около 2,5 километра.