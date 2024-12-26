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Рогов сообщил, что ВС РФ освободили 5 кв. км в Курахове

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Российские войска освободили около 5 кв. км территории в Курахове, продвигаясь в обход позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городской промзоне. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Источник: РИА "Новости"

«В Курахове продолжаются бои в промзоне, но российские войска хорошо продвинулись, освободив свыше 5 кв. км от района городского совета южнее в сторону Дальнего и западнее в сторону Дачного. Наши обходят промзону города с юга», — сказал он.

14 декабря российские войска водрузили триколор над занятом ими зданием городского совета в западной части Курахова. 20 декабря Рогов сообщил ТАСС, что вся жилая застройка в населенном пункте перешла под контроль сил РФ, подразделения ВСУ остаются в промзоне, в частности, на территории Кураховской ТЭС.