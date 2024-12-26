Рогов сообщил, что ВС РФ освободили 5 кв. км в Курахове

«В Курахове продолжаются бои в промзоне, но российские войска хорошо продвинулись, освободив свыше 5 кв. км от района городского совета южнее в сторону Дальнего и западнее в сторону Дачного. Наши обходят промзону города с юга», — сказал он.
14 декабря российские войска водрузили триколор над занятом ими зданием городского совета в западной части Курахова. 20 декабря Рогов сообщил ТАСС, что вся жилая застройка в населенном пункте перешла под контроль сил РФ, подразделения ВСУ остаются в промзоне, в частности, на территории Кураховской ТЭС.