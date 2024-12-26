«За ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов… обнаружен и уничтожен украинский беспилотник», — написал в Telegram-канале глава региона. По предварительным данным, которые привел господин Гусев, пострадавших и разрушений на земле в результате происшествия нет.
Беспилотник уничтожен силами ПВО и РЭБ над Воронежской областью
Войска противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотник над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. По его данным, пострадавших и разрушений на земле нет.