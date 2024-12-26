Жителям Башкирии начали списывать долги по кредитам за контракт с Минобороны.

Как мы рассказывали ранее, подписать контракт имеют право мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), как пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу. Участники спецоперации от Башкирии получают суммарно в первый год от 3825000 рублей, в том числе ежемесячную зарплату от 210 тысяч рублей. Членам их семьи полагается более различных 40 льгот.