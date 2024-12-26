Жителям Башкирии начали списывать долги по кредитам за контракт с Минобороны.

Уже несколько человек из Башкортостана, у которых была просроченная задолженность по кредитам, подписали контракт с минобороны РФ, после обратились в республиканское управление федеральной службы судебных приставов и исполнительное производство в отношении из прекращается, — рассказали нам в пресс-службе Управления.
1 декабря 2024 года в России вступил в силу закон, согласно которому участники СВО и члены их семьи получают право списать до 10 миллионов рублей долгов по кредитам, если подпишут контракт минимум на год. Необходимое условие — судебный акт о взыскании долга вступил в силу, кредитная организация выдала исполнительный документ или по заявлению финансовой компании возбудили исполнительное производство до 1 декабря 2024 года.
Заявление о прекращении исполнительного производства можно принести лично или передать через родственников, направить электронной почтой, оставить заявку через «Госуслуги». Адреса, телефоны и e-mail отделений смотрите по этой ссылке. Телефон для справок +7 (347)272−16−46.
Как мы рассказывали ранее, подписать контракт имеют право мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), как пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу. Участники спецоперации от Башкирии получают суммарно в первый год от 3825000 рублей, в том числе ежемесячную зарплату от 210 тысяч рублей. Членам их семьи полагается более различных 40 льгот.