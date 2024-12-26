Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что пострадавших и разрушений на земле нет. Власти других двух регионов пока не комментировали атаки. Белгородская и Воронежская области в предыдущий раз подвергались атаке БПЛА вчера, 25 декабря. В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.
За ночь сбито 5 БПЛА над тремя российскими регионами
В течение прошедшей ночи средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Волгоградской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще по одному БПЛА уничтожили над Белгородской и Воронежской областями.