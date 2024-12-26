Бочаров: обломки беспилотника упали на промпредприятие в Котовском районе

— Сегодня ночью дежурными силами ПВО Министерства обороны отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. Пострадавших нет, повреждения гражданских и военных объектов нет, — заявил глава региона.
Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы.
Напомним, как сообщало V102.RU, ночью 26 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в трех регионах России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Министерство обороны РФ, три БпЛА сбиты над территорией Волгоградской области, один — над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области.