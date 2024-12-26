Бочаров: обломки беспилотника упали на промпредприятие в Котовском районе

Напомним, как сообщало V102.RU, ночью 26 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в трех регионах России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Министерство обороны РФ, три БпЛА сбиты над территорией Волгоградской области, один — над территорией Воронежской области и один — над территорией Белгородской области.