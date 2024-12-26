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В районе Воронежской области уничтожили украинский беспилотник

Губернатор сообщил о сбитом украинском БПЛА, жертв и разрушений нет.

Источник: Комсомольская правда

В одном из районов Воронежской области ночью в четверг, 26 декабря, обнаружили в небе и уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Пострадавших и разрушений нет.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили в среду, 25 декабря, в 18.57. В 6.24 26 декабря объявили отбой. Таким образом, опасность воздушной атаки на этот раз продлилась 11 часов 27 минут.

Напомним, ночью 25 декабря в пригороде Воронежа и в двух районах Воронежской области уничтожили более 20 вражеских беспилотников. Была повреждена линия электропередач и посечены осколками несколько домов.