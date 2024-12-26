Тепловизионные прицелы отправят из Иркутска в зону СВО

Из Иркутска в зону СВО отправятся тепловизионные прицелы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, покупка и передача устройства организована с поручения мэра Руслана Болотова. Поставки гумпомощи, спецтехники и оружия идут на регулярной основе. Последняя состоялась в начале декабря.
— Запрос на прицелы поступил от наших земляков на встрече мэра Иркутска с ребятами в декабре этого года в зоне СВО. Безусловно, мы и на этот раз постарались оперативно решить поставленную задачу, — рассказал начальник управления специального обеспечения администрации города Борис Курчинский.
Боец СВО из Иркутска с позывным «Щука» поделился, что «за ленточкой» есть большой запрос на тепловизионные, ночные приборы, а также ударные дроны, РЭБ и другие устройства. Новые приборы имеют все необходимые характеристики. Их отправка на передовую запланирована до конца месяца.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 11 ледовая переправа открылась в Иркутской области.