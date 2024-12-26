Тепловизионные прицелы отправят из Иркутска в зону СВО

— Запрос на прицелы поступил от наших земляков на встрече мэра Иркутска с ребятами в декабре этого года в зоне СВО. Безусловно, мы и на этот раз постарались оперативно решить поставленную задачу, — рассказал начальник управления специального обеспечения администрации города Борис Курчинский.