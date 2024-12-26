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На «Уралвагонзавод» привезли подбитый американский танк

По улицам Нижнего Тагила провезли танк Abrams, подбитый на спецоперации.

Источник: пресс-служба Центрального военного округа

В Нижний Тагил привезли подбитый на специальной военной операции американский танк M1 Abrams. Технику везли в сторону «Уралвагонзавода». Как рассказали на предприятии, Abrams уже доставили на завод.

— На «Уралвагонзаводе» подтверждают доставку американского танка Abrams. Цель очевидна. Без комментариев. Работаем! — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УВЗ.

Судя по всему, специалисты нижнетагильского предприятия собираются разобрать и изучить строение американской бронетехники. Именно так поступили с ранее доставленным на завод «Леопардом». По результатам работ ученые смогут дать экспертную оценку военно-технического потенциала систем машины и самого танка.