На «Уралвагонзавод» привезли подбитый американский танк

Судя по всему, специалисты нижнетагильского предприятия собираются разобрать и изучить строение американской бронетехники. Именно так поступили с ранее доставленным на завод «Леопардом». По результатам работ ученые смогут дать экспертную оценку военно-технического потенциала систем машины и самого танка.