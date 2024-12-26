Бойцы СВО из Иркутской области получили рекордную партию новых автомобилей

«От иркутян, от всех жителей Иркутской области мы преподносим вам новогодние подарки — это 86 автомобилей повышенной проходимости. Для этого объединились министерство промышленности и торговли России, Народный фронт, правительство Иркутской области и я. Мы заинтересованы, чтобы автомобили, которые вы получили, дали в определенной степени возможность приблизить нашу общую Победу, конечно, обеспечив вам безопасность. Они необходимы вам. Я благодарен вам за то, что вы приняли решение стать защитниками Родины, военнослужащими, выполнять задачи по нашей безопасности. С большим уважением относимся к вам, к вашему ратному делу. Низкий вам поклон от всех жителей Иркутской области за то, что вы делаете», — сказал Игорь Кобзев.