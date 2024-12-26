Бойцы СВО из Иркутской области получили рекордную партию новых автомобилей

Бойцы специальной военной операции из Иркутской области получили рекордную партию 86 новых автомобилей. В торжественной церемонии, состоявшейся в Ростове-на-Дону, приняли участие губернатор Приангарья Игорь Кобзев и руководитель регионального отделения Народного фронта Елена Зубун. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от пресс-службы правительства Иркутской области, бойцам передали автомобили «УАЗ Патриот», «УАЗ Буханка», «УАЗ пикап», Jac T6, «Нива» ВАЗ 2121 и российский многоцелевой бронеавтомобиль «Буран».
«От иркутян, от всех жителей Иркутской области мы преподносим вам новогодние подарки — это 86 автомобилей повышенной проходимости. Для этого объединились министерство промышленности и торговли России, Народный фронт, правительство Иркутской области и я. Мы заинтересованы, чтобы автомобили, которые вы получили, дали в определенной степени возможность приблизить нашу общую Победу, конечно, обеспечив вам безопасность. Они необходимы вам. Я благодарен вам за то, что вы приняли решение стать защитниками Родины, военнослужащими, выполнять задачи по нашей безопасности. С большим уважением относимся к вам, к вашему ратному делу. Низкий вам поклон от всех жителей Иркутской области за то, что вы делаете», — сказал Игорь Кобзев.
На церемонии также выступила Елена Зубун, которая поздравила бойцов с наступающим Новым годом и выразила надежду на то, что они встретят следующий праздник дома.
«Мы передавали много автомобилей, бывших в использовании, и всегда хотели вручить вам новые машины. Сегодня я искренне рада за вас. Может, кто-то уже видел новые машины, посидел в них. Все это сделано с заботой о вас. Поздравлю с наступающим Новым годом. Желаю следующий Новый год обязательно встретить дома. Всех любим, обнимаем. Гордимся вами», — сказала Елена Зубун.
Губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие в организации помощи бойцам.
«Организация помощи бойцам на территории, приближенной к зоне СВО, проходит при большой помощи и поддержке Всероссийского студенческого корпуса спасателей, губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, руководителя регионального отделения Народного фронта в Ростовской области Алексея Мирошниченко. Большую работу делают специалисты из Иркутской области, которые постоянно находятся в зоне СВО, постоянно взаимодействуют с бойцами из нашего региона: Яков Миндрулёв — руководитель Иркутского регионального отделения “Всероссийского студенческого корпуса спасателей” и руководитель управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Александр Суханов», — отметил Игорь Кобзев.
После вручения автомобили выстроились в колонну и отправились к местам дислокации.