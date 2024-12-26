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Суд в ДНР заочно приговорил к 13 годам колонии наемника из США

Суд в Донецкой Народной Республике (ДНР) заочно приговорил к 13 годам колонии строгого режима 31-летнего наемника из США Александра Гранта Тобиассена, который принимал участие в спецоперации на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает региональная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Установлено, что Тобиассен в 2017 году стал наемником и участвовал в боевых действиях против Народного ополчения ДНР и ЛНР, а с начала СВО — против Вооруженных сил (ВС) РФ на территории России и Украины.

Американец работал за вознаграждение, которое за всё это время составило более 12,8 млн рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Тобиассена к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте ведомства.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. По данным следствия, она непосредственно участвует в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины. Уточнялось, что женщина незаконно пересекла российскую границу и вторглась на территорию Курской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.