«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировка «Днепр» поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 60 военных и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.