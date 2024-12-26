Группировка «Днепр» поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.