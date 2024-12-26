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Группировка «Днепр» поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ за сутки составили более 60 военных и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.