ВС РФ освободили населенный пункт Гигант в ДНР

Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка ДНР. Противник потерял до 230 военных, автомобиль, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119.