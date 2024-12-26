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ВС РФ освободили населенный пункт Гигант в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка ДНР. Противник потерял до 230 военных, автомобиль, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119.

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