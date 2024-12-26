Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Север»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 35 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли более 35 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.
«Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы», — отмечает Минобороны РФ.