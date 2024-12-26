ВС РФ уничтожили свыше 20 тыс. артиллерийских орудий ВСУ с начала СВО

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 595 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 972 танка и других боевых бронированных машин, 1 504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 010 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 509 единиц специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.