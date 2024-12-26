В Пермском крае простятся с мобилизованным два года назад участником СВО

Администрация Косинского муниципального округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО Батуева Евгения Владимировича. Прощание с погибшим земляком состоится 27 декабря. Участник спецоперации проходил военную службу по частичной мобилизации.
Евгений Батуев родился 19 мая 1987 года. Около двух лет назад, 30 сентября 2022 года, жителя Косы призвали на военную службу по частичной мобилизации. В зоне СВО он служил рядовым на должности гранатометчика.
Евгений Владимирович погиб 26 ноября 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.
Администрация округа и земляки выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.
Прощание с Батуевым Евгением Владимировичем состоится 27 декабря в селе Коса. Траурный митинг начнется в 13:00 на площади перед зданием администрации Косинского округа.