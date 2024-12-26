Главное из брифинга Минобороны 26 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери противника в живой силе достигли 530 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили: бронетранспортер, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм САУ «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, орудие L119, 155-мм гаубицу М114, орудие М101, два орудия М119 и две станции радиоэлектронной борьбы «Захист» и «Квертус».