Бойцы «Юга» заняли село Гигант в ДНР
Благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики.
Группировка «Север» продвинулась в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки нанесли удар по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Малые Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области.
За сутки российские военнослужащие отразили контратаку штурмовиков ВСУ.
Украинская сторона потеряла более 35 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы.
В зоне действия группировки «Запад» противник потерял до 530 человек
Военнослужащие «Западной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Ивановка, Боровая Харьковской области, Торское и Терны ДНР.
В течение суток российские бойцы отбили пять контратак боевиков ВСУ.
Потери противника в живой силе достигли 530 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили: бронетранспортер, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм САУ «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, орудие L119, 155-мм гаубицу М114, орудие М101, два орудия М119 и две станции радиоэлектронной борьбы «Захист» и «Квертус».
Бойцы «Южной» группировки продвинулись вперед
Военнослужащие группировки «Юг» нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка ДНР.
«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, автомобиль, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США», — рассказали в Минобороны РФ.
Военнослужащие «Центра» отбили 11 контратак противника
Подразделения «Центральной» группировки войск продвинулись по переднему краю, нанеся поражение девяти бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
За сутки российские военнослужащие отразили 11 контратак украинских боевиков.
Противник потерял более 490 человек, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.
Бойцы «Востока» сдвинули линию обороны ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение двум бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах двух населенных пунктов ДНР и села Темировка Запорожской области.
За сутки «Восточная» группировка отбила одну контратаку штурмовой группы противника.
«Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм САУ “Акация”, 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М119 производства США. Уничтожены два полевых склада с боеприпасами», — рассказали в Минобороны РФ.
Бойцы «Днепра» действуют в Херсонской и Запорожской областях
Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли удар по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области.
ВСУ потеряли свыше 60-ти бойцов, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 143 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам боеприпасов, пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.
Средства ПВО сбили 56 БПЛА самолетного типа и 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.