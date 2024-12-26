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В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина.

Источник: РИА "Новости"

«В Харькове прозвучали взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.