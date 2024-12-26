В Крымском районе Кубани объявили ракетную опасность

Он также напомнил, что во время тревоги запрещено выходить на улицу. Господин Лесь просит жителей района оставаться дома, отойти от окон, укрыться за вторую от окон стену или в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая).
Также глава района напоминает, что во время тревоги не следует пользоваться лифтом. В подъезде быть подальше от окон и дверей и не останавливаться на лестничной клетке.
При нахождении во время ракетной опасности на улице, нужно спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю, а затем отползти к укрытию. Это может быть здание с помещением без окон или цокольный этаж.
«Не выкладывайте фото или видео, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети», — просит Сергей Лесь.
Ранее воздушную атаку объявили в Севастополе. По Крымскому мосту перекрывали движение.