Воздушная тревога в Таганроге отменена

До этого опасность атаки с воздуха в Таганроге объявляли 23 декабря. Тогда граждане пожаловались на то, что часть укрытий оказалась закрыта. Светлана Камбулова подняла этот вопрос на совещании с представителями ТСЖ и управляющих компаний. Кроме того, в городе устанавливают «умные домофоны», которые будут автоматически открывать двери убежищь при срабатывании сирен.