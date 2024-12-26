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Воздушная тревога в Таганроге отменена

В Таганроге отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала глава города Светлана Камбулова.

Источник: Коммерсантъ

Ранее горожан призвали спуститься в подвалы домов или на нижние этажи. Сирены работали около получаса. Информации о повреждениях не поступало.

До этого опасность атаки с воздуха в Таганроге объявляли 23 декабря. Тогда граждане пожаловались на то, что часть укрытий оказалась закрыта. Светлана Камбулова подняла этот вопрос на совещании с представителями ТСЖ и управляющих компаний. Кроме того, в городе устанавливают «умные домофоны», которые будут автоматически открывать двери убежищь при срабатывании сирен.