Из Омска в зону СВО готовятся отправить конвой с важным грузом

«Любая помощь.. её сложно оценить, потому что это и как моральная поддержка, и естественно, в том числе и материальная, которая нам необходима всем, потому что, слава Богу, когда у нас страна будет праздновать Новый год, наши парни будут праздновать на задачах», — поделился с «Первым городским телеканалом» томский волонтер с позывным «Фрэнк», добавив, что доукомплектовал сборной груз дымовыми шашками.