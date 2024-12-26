Из Омска в зону СВО готовятся отправить конвой с важным грузом

Как стало известно «Первому городскому телеканалу», в том числе в последних числах декабря бойцам, находящимся на линии боевого соприкосновения, направят десяток дробовиков, зарекомендовавших себя как эффективное оружие в борьбе с вражескими беспилотниками.
Полезный груз удалось сформировать силами общественной организации «Брат за брата» и Фонда «Добрыня» совместно правительством Омской области.
По словам представителя общественной организации «Брат за брата» Евгения Борисова, оружие передали в основном омские охотники, откликнувшиеся на зов Росгвардии. Кроме ружей бойцам повезут маскировочные сети, зимнюю одежду, генераторы, тепловые пушки, а также два автомобиля, необходимые штурмовикам. Наконец, участники СВО получат тепловые шашки, позволяющие не только согревать руки, но и, например, кипятить воду, при этом оставаясь невидимой для противника.
«Любая помощь.. её сложно оценить, потому что это и как моральная поддержка, и естественно, в том числе и материальная, которая нам необходима всем, потому что, слава Богу, когда у нас страна будет праздновать Новый год, наши парни будут праздновать на задачах», — поделился с «Первым городским телеканалом» томский волонтер с позывным «Фрэнк», добавив, что доукомплектовал сборной груз дымовыми шашками.
К слову, расходы на грузоперевозку оплатили средствами движения «Брат за брата». По словам председателя общественной организации Иван Грачев, волонтеры понимают, что по-настоящему нужно бойцам, так как зачастую сами являются ветеранами. Среди приоритетов он назвал противодронное оружие, компактные саперные лопаты, которые после использования можно беспрепятственно положить в карман.
В свою очередь, руководитель благотворительного фонда «Добрыня» Евгений Гольман рассказал «Первому городскому телеканалу», что организация зачастую занимается отправкой на фронт оружия, приборов ночного видения и тепловизоров, опираясь прежде всего на нужды ребят «на передке», в том числе и омичей.
Представителей названных организаций объединяет в том числе готовность передавать помощь от омичей, подчас рискуя собственной жизнью, вплоть до полной победы России в специальной военной операции.