В Самарской области с 1 января для контрактников введут выплату 3,6 млн рублей

С 1 января 2025 года в Самарской области введут разовую выплату в размере 3,6 млн рублей для жителей, которые решат служить по контракту. Пока эта мера продлится до 1 февраля 2025 года. Это решение было озвучено губернатором на оперативном совещании 26 декабря.
«Пока мы это решение, так как оно жестко связано с нашими бюджетными ограничениями, будем принимать раз в месяц коллективно. Я как высшее должностное лицо буду нести ответственность за это решение и буду советоваться с министром финансов в первую очередь», — заявил Вячеслав Федорищев.
Кроме того, для контрактников будет предусмотрено ежемесячное дополнительное пособие в размере 50 тысяч рублей на протяжении девяти месяцев. Глава региона поручил направить самарских представителей во все субъекты страны, которые будут работать с военкомами на местах по привлечению граждан к службе по контракту.