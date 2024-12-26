В Самарской области с 1 января для контрактников введут выплату 3,6 млн рублей

«Пока мы это решение, так как оно жестко связано с нашими бюджетными ограничениями, будем принимать раз в месяц коллективно. Я как высшее должностное лицо буду нести ответственность за это решение и буду советоваться с министром финансов в первую очередь», — заявил Вячеслав Федорищев.