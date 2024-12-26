С начала СВО над Воронежской областью сбили 400 БПЛА

— Из запущенных на нашу территорию беспилотников, стоимость которых оценивается в миллионы, прямых попаданий единицы. Остальные были либо сбиты зенитными установками, либо подавлены средствами РЭБ. При сбитии бывают повреждения объектов на земле, но мы все их оперативно устраняем. Затраты врагов на эти атаки и наши — на ликвидацию возможных последствий — несопоставимы, — отметил глава региона. — Потери украинской стороны исчисляются сотнями миллионов, наши — несколько миллионов.