С начала СВО над Воронежской областью сбили 400 БПЛА

За период СВО над территорией Воронежской области сбили около 400 украинских беспилотных летательных аппаратов и огромное число подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Об этом на встрече с воронежскими журналистами рассказал губернатор Александр Гусев.
— Из запущенных на нашу территорию беспилотников, стоимость которых оценивается в миллионы, прямых попаданий единицы. Остальные были либо сбиты зенитными установками, либо подавлены средствами РЭБ. При сбитии бывают повреждения объектов на земле, но мы все их оперативно устраняем. Затраты врагов на эти атаки и наши — на ликвидацию возможных последствий — несопоставимы, — отметил глава региона. — Потери украинской стороны исчисляются сотнями миллионов, наши — несколько миллионов.
Губернатор считает, что наш регион имеет хорошую, пусть и не идеальную, систему защиты. Схему размещения средств ПВО для нас разработали специалисты из академии ВВС, она включает защиту у границ территории и защиту объектов в области.
— У нас мощные зенитная группировка и система РЭБ, которые постоянно совершенствуются, — заверил Александр Гусев.