Рогов сообщил о сбитии украинского F-16

19 декабря РИА Новости написало, что Запад может отправить на Украину экипажи и технический персонал в приказном порядке, в том числе для управления истребителями F-16. По информации агентства, некоторые аналитики предполагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в наступление на один из российских регионов в ближайшие недели, еще до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В этом случае F-16, возможно, используют для нанесения ударов управляемыми ракетами по важным целям на поле боя — штабам, складам боеприпасов, скоплениям техники и личного состава.