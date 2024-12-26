В Керчи простились с погибшим на СВО Андреем Бунаковым

Сегодня в Керчи состоялась церемония прощания с Андреем Николаевичем Бунаковым, который погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Андрей Николаевич родился в Керчи в 1969 году. В 1988 году был призван в ряды Вооруженных Сил СССР и проходил службу в Чите. После этого работал сварщиком на Крайнем Севере, а затем вернулся в родной город.
«Погиб наш земляк, исполняя свой воинский долг. До конца он был верен присяге, своей стране. Вечная память защитнику, его отваге и мужеству», — написал в Telegram-канале Каторгин.