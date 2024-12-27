Обвиненная в терроризме датчанка оказалась профессиональным военным

Ожидается, что в ближайшее время следствие объявит Аннабель Йоргенсен в розыск, а суд санкционирует ее арест. Предстать перед российским правосудием европейке не грозит, так как, по данным «Ъ», она уже вернулась на родину. А это значит, что приговор в будущем будет вынесен ей заочно.