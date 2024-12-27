Участникам СВО сохранят рабочие места на весь период контракта

Сейчас с гражданами, пребывающими в запасе и желающими поступить на военную службу по контракту, может быть заключен контракт на один год или меньший срок. При этом за работниками, заключившими контракт на срок более одного года, не сохранялось рабочее место, в результате чего могло последовать увольнение.