«На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году, солдаты сказали, что будут приветствовать передышку», — говорится в материале.
Как сообщил изданию украинский военный Феликс из 33-й механизированной бригады, солдаты ВСУ уже истощены боевыми действиями. По словам других военнослужащих бригады, подразделению критически не хватает людей на многих важных тыловых должностях, а в пехоте осталось лишь считанное число солдат.
Феликс рассказал изданию, что надеется на начало переговоров о прекращении огня после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.
«Так больше не может продолжаться. Если наши чиновники не могут положить конец этому, то, может быть, у Трампа получится», — подчеркнул военный.
Ранее в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перемирие на Украине представляет собой путь в никуда. По его словам, никто не скрывает, что это нужно для того, чтобы выиграть время для накачки Киева оружием. Глава МИД подчеркнул, что Москве нужны не пустые разговоры об урегулировании, а окончательные юридические договоренности.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из предвыборных заверений политика было обещание урегулировать его за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также и самого Владимира Зеленского. Так, на митингах он назвал его «торгашом», каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.