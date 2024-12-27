«Так не может продолжаться»: в ВСУ неожиданно высказались о перемирии

Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из предвыборных заверений политика было обещание урегулировать его за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также и самого Владимира Зеленского. Так, на митингах он назвал его «торгашом», каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.