Украинские военнослужащие жалуются на снижение боевого духа и выражают опасения относительно прекращения помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post.
Солдаты Вооруженных сил Украины усомнились в скором прекращении конфликта, а также допустили, что Вашингтон при избранном американском лидере Дональде Трампе сократят военную помощь, если «Киев не согласится на территориальные уступки».
«Хорошего настроения нет… Никто не считает, что все скоро закончится… Боевой дух падает все ниже и ниже, становится хуже и хуже», — сказал замкомандира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилла, фамилия которого не уточняется.
В материале американской газеты отмечается, что значительная часть военнослужащих ВСУ признают, что нехватка солдат в настоящее время так же критична, как и дефицит вооружений.
Ранее экс-сотрудник аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что атаки украинских войск на гражданские объекты на территории России показывают их слабость и отчаяние.
До этого соообщалось, что командование ВСУ отправляет в пехоту военных из подразделений ПВО из-за острого дефицита солдат в украинской армии.