WP: военные ВСУ жалуются на низкий боевой дух

«Хорошего настроения нет… Никто не считает, что все скоро закончится… Боевой дух падает все ниже и ниже, становится хуже и хуже», — сказал замкомандира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилла, фамилия которого не уточняется.