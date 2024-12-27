Военкор Котенок: ВС РФ продолжают бои за Ясеновое и Нововасильевку

Вооруженные силы России продолжают продвижение на красноармейском направлении. Подробности о ситуации на этой территории в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.
Он напомнил, что российские силы окружили и взяли населенный пункт Украинка. При этом они продолжают штурмовать Ясеновое с севера и востока.
Ясеновое считалось важным логистическим пунктом Вооруженных сил Украины. Сейчас продолжаются бои по овладению этим поселком.
Также идет борьба за Нововасильевку. Подразделения ВС РФ атакуют населенный пункт с юга и востока.
При этом украинская армия пытается бороться на этих территориях. Прибывает подкрепление, ВСУ предпринимают действия, чтобы закрепиться.
«Это ожидаемо, т.к. утеря Нововасильевки и находящейся рядом за ней Успеновки грозит прорывом 2-ой линии обороны ВСУ окончательно», — указал Котенок.
Ранее сообщалось, что Украина испытывает сложности и в боях за Часов Яр (ДНР). Армия пригнала туда иностранную технику, однако она не справляется с погодными условиями в Донбассе.