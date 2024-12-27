Пентагон не комментирует сообщения о том, что в Запорожье сбили истребитель F-16

Владимир Зеленский ранее сообщил, что вторая партия истребителей F-16 поступила на Украину из Дании. Он не уточнил, о каком числе самолетов идет речь. В ноябре власти Дании заявили, что Украине переданы 6 истребителей F-16 и что планируется поставить еще 13 самолетов.