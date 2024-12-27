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Пентагон не комментирует сообщения о том, что в Запорожье сбили истребитель F-16

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США не комментирует сообщения о том, что истребитель-бомбардировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16 американского производства был сбит в Запорожской области. Об этом заявил ТАСС в четверг представитель ведомства.

Источник: Reuters

«У Министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», — ответил сотрудник на просьбу ТАСС прокомментировать упомянутые сообщения.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 26 декабря заявил ТАСС, что F-16 сбит в Запорожской области перед подготовкой ракетного удара по региону.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что вторая партия истребителей F-16 поступила на Украину из Дании. Он не уточнил, о каком числе самолетов идет речь. В ноябре власти Дании заявили, что Украине переданы 6 истребителей F-16 и что планируется поставить еще 13 самолетов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что F-16 не станут панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами.