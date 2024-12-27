Экс-мэр Владивостока Пушкарев убыл в зону СВО

В октябре он сообщал агентству, что Пушкарев подписал контракт с Минобороны.
«Да, мой доверитель находится в зоне проведения СВО», — сказал Омельченко.
В апреле 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Защита пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, но безрезультатно.
В июле 2022 года суд во Владивостоке признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет колонии. С учетом ранее вынесенного приговора общее наказание составило 15 лет и три месяца в колонии строгого режима.