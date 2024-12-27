Рогов: в оккупированном ВСУ городе Запорожье прогремел мощный взрыв

В городе Запорожье, находящимся под контролем Вооружённых сил Украины, произошёл взрыв, заявил Владимир Рогов.
Он уточнил, что речь идёт о взрыве большой мощности.
«В Запорожье громко. Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал громкий объёмный взрыв», — написал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов в Telegram.
Кроме того, о взрыве в Запорожье проинформировало украинское издание «Общественное». В подконтрольных Украине районах Запорожской области действует воздушная тревога.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в городе Сумы.