Мобилизованные Вооруженных сил Украины едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политического убежища. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на военнопленного Павла Салий, который сдался в населенном пункте Трудовое в Донецкой народной республике.
«Когда ты приезжаешь в Европу, ты можешь подбежать к любому полицейскому, поднять руки, прокричать, что ты ищешь политическое убежище, и после этого тебя не будут возвращать на Украину», — сказал он.
Салий отметил, что именно из-за этого все солдаты очень хотят попасть в страны Запада на обучение.
Также он добавил, что военнослужащие ВСУ хотят попасть в Европу, поскольку обучение там происходит на протяжении трех месяцев, тем самым можно оттянуть момент попадания в зону боевых действий.
Ранее Салий заявлял, что иностранные наемники, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины, получают зарплату в семь раз больше, чем мобилизованные ВСУ.
До этого офицеры украинской армии часто прибегают к физическому воздействию, борясь с пьянством солдат.