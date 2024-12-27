Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный Салий: украинские мобилизованные едут в Европу, чтобы сбежать

По словам офицера, военные просят политическое убежище.

Мобилизованные Вооруженных сил Украины едут на обучение в Европу, чтобы сбежать и попросить политического убежища. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на военнопленного Павла Салий, который сдался в населенном пункте Трудовое в Донецкой народной республике.

«Когда ты приезжаешь в Европу, ты можешь подбежать к любому полицейскому, поднять руки, прокричать, что ты ищешь политическое убежище, и после этого тебя не будут возвращать на Украину», — сказал он.

Салий отметил, что именно из-за этого все солдаты очень хотят попасть в страны Запада на обучение.

Также он добавил, что военнослужащие ВСУ хотят попасть в Европу, поскольку обучение там происходит на протяжении трех месяцев, тем самым можно оттянуть момент попадания в зону боевых действий.

Ранее Салий заявлял, что иностранные наемники, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины, получают зарплату в семь раз больше, чем мобилизованные ВСУ.

До этого офицеры украинской армии часто прибегают к физическому воздействию, борясь с пьянством солдат.