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Пентагон не комментирует сообщения о сбитом F-16 в Запорожье

В военном ведомстве попросили обратиться к украинской стороне.

Пентагон не комментирует сообщения о том, что истребитель Вооруженных сил Украины F-16 сбили в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«У Министерства обороны нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», — сказал собеседник агентства.

Ранее в российском подполье сообщали, что подразделение зенитно-ракетного комплекса Вооруженных сил России сбило истребитель F-16 украинских войск на запорожском направлении.

До этого полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял, что во время массированного удара российской армии по Киеву мог быть уничтожен истребитель F-16.