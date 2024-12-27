Пентагон не комментирует сообщения о сбитом F-16 в Запорожье

Пентагон не комментирует сообщения о том, что истребитель Вооруженных сил Украины F-16 сбили в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«У Министерства обороны нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», — сказал собеседник агентства.
Ранее в российском подполье сообщали, что подразделение зенитно-ракетного комплекса Вооруженных сил России сбило истребитель F-16 украинских войск на запорожском направлении.
До этого полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял, что во время массированного удара российской армии по Киеву мог быть уничтожен истребитель F-16.