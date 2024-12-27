Минобороны сообщило о поражении пехоты и БМП ВСУ в Запорожской области

«В Запорожской области на ореховском направлении разведчики Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили личный состав ВСУ вместе с боевой машиной пехоты», — сказано в сообщении.
Операторы БПЛА провели разведку местности, убедились, что противник пытается провести ротацию, и передали данные операторам ударных квадрокоптеров со сбросами.
После чего разведчики-десантники нанесли огневое поражение по выявленным целям сбросами с дронов. Ротация противника была сорвана, личный состав с техникой был уничтожен.