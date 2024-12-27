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Минобороны сообщило о поражении пехоты и БМП ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Операторы дронов ВДВ РФ поразили скопление пехоты и украинскую боевую машину пехоты (БМП) в Запорожской области, тем самым сорвав ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В Запорожской области на ореховском направлении разведчики Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили личный состав ВСУ вместе с боевой машиной пехоты», — сказано в сообщении.

Операторы БПЛА провели разведку местности, убедились, что противник пытается провести ротацию, и передали данные операторам ударных квадрокоптеров со сбросами.

После чего разведчики-десантники нанесли огневое поражение по выявленным целям сбросами с дронов. Ротация противника была сорвана, личный состав с техникой был уничтожен.