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Российские танки нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Экипажи танков Т-80 одного из мотострелковых соединений 58-й армии группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам командир танка с позывным «Лекс».

Источник: © РИА Новости

«Координаты целей были получены от операторов БПЛА, выполняющих разведку в зоне ответственности танкового соединения. После танки выдвинулись в район выполнения боевой задачи и серией выстрелов накрыли несколько укрепленных огневых точек противника», — рассказал он.

По словам военнослужащего, в настоящее время танки постоянно работают по украинским целям для поддержки российских штурмовиков на ореховском направлении. «Работаем с закрытых огневых позиций, стреляем как артиллерия. Цели различные — укрепы противника, техника, скопления личного состава, по-разному. Быстро подлететь, отстрелять, нанести максимальное количество поражений и уехать… Прорабатываем, прочищаем, как можем. Помогаем нашим пацанам, штурмовикам», — сказал он.