Российские танки нанесли удары по позициям ВСУ на Ореховском направлении

По словам военнослужащего, в настоящее время танки постоянно работают по украинским целям для поддержки российских штурмовиков на ореховском направлении. «Работаем с закрытых огневых позиций, стреляем как артиллерия. Цели различные — укрепы противника, техника, скопления личного состава, по-разному. Быстро подлететь, отстрелять, нанести максимальное количество поражений и уехать… Прорабатываем, прочищаем, как можем. Помогаем нашим пацанам, штурмовикам», — сказал он.