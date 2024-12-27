Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Уточняется, что огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности около десяти тысяч метров. Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых уничтожили опорный пункт и ликвидировали пехоту противника, обеспечив успешное продвижение для подразделений «Центра». Корректировку огня и контроль поражения цели вел расчет дрона, а данные, поступившие с беспилотника, подтвердили точность попадания и результативность стрельбы.