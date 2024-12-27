Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

«Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 “Мста-С” группировки войск “Центр” уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности около десяти тысяч метров. Артиллеристы произвели несколько залпов, в результате которых уничтожили опорный пункт и ликвидировали пехоту противника, обеспечив успешное продвижение для подразделений «Центра». Корректировку огня и контроль поражения цели вел расчет дрона, а данные, поступившие с беспилотника, подтвердили точность попадания и результативность стрельбы.
За предыдущие сутки бойцы центральной группировки отразили 11 контратак ВСУ. В результате противник потерял более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и Senator, шесть пикапов, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.