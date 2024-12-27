Марочко: ВС России продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья

Военнослужащие Вооруженных сил России смогли продвинуться в Волчанске Харьковской области. Подробности озвучил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, продвижение отмечается как в самом населенном пункте, так и юго-западнее от него. Таким образом, российские силы подготавливают плацдарм для наступления на противника.
«Нашим военнослужащим удалось форсировать реку Волчью», — обратил внимание Марочко.
Он добавил, что в целом у данного населенного пункта можно отметить позитивную динамику продвижения. Работа в Харьковской области продолжается.
Ранее Марочко указал, что российские штурмовики зашли в село Загрызово Харьковской области и взяли под контроль важные опорные пункты ВСУ. Благодаря оттягиванию противником сил и средств для восполнения потерь и доукомплектования в их обороне образовались бреши.