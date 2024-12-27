Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Два беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал он.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.