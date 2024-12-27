«Аллигатор» уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Российские военные ликвидировали личный состав и опорный пункт Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м («Аллигатор»). Были использованы авиаракеты.
«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
В МО отметили, что после удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.
Ранее сообщалось, что экипаж вертолёта Ми-35М уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины под Курском.