В Нижнем Тагиле простятся с ветераном-пулеметчиком, погибшим на спецоперации

— Пусть Саша не рядом, но он всегда будет жить в наших сердцах. Всегда был и останется для нас героем. Он прожил достойную жизнь и достойно ушел. Память о нем и его подвиге будет жить вечно и в сердцах всего русского народа, — передает слова товарищей погибшего пресс-служба похоронного дома «Реквием».