В Нижнем Тагиле простятся с ветераном-пулеметчиком, погибшим на спецоперации

В Нижнем Тагиле 27 декабря состоится прощание с 49-летним Александром Буньковым. Тагильчанин погиб 30 апреля во время выполнения боевого задания под Семеновкой.
— Пусть Саша не рядом, но он всегда будет жить в наших сердцах. Всегда был и останется для нас героем. Он прожил достойную жизнь и достойно ушел. Память о нем и его подвиге будет жить вечно и в сердцах всего русского народа, — передает слова товарищей погибшего пресс-служба похоронного дома «Реквием».
На фронте Александр Буньков был пулеметчиком штурмовой мотострелковой бригады. На специальную военную операцию он отправился добровольно. Примечательно, что у тагильчанина был опыт присутствия в горячих точках на Кавказе и службы в отряде специального назначения свердловского ГУФСИН «Россы» с 1996 года. Александра Бунькова, обладавшего краповым беретом, отмечали многочисленными профессиональными благодарностями, а также высокими государственными наградами — например, медалью Жукова. Когда тагильчанин ушел на пенсию из спецназа, он устроился в администрацию Нижнего Тагила заместителем начальника юридического управления. У мужчины остались семья, мама, сестра и племянница.
Друзья, родные и коллеги вспоминают Александра Бунькова как профессионала своего дела, сильного духом, надежного, ответственного и порядочного человека. Прощание с ним состоится днем 27 декабря в большом зале похоронного дома «Реквием».