В Прикамье пройдут похороны старшего лейтенанта Габова, погибшего на СВО

Похороны старшего лейтенанта Александра Габова, погибшего на СВО, пройдут в посёлке станции Чайковской в Нытвенском округе Пермского края 27 декабря, рассказали в местной администрации.
О том, где родился и кем работал мужчина большую часть своей жизни, в каких войсках он служил на спецоперации и когда именно погиб, власти Нытвенского округа не сообщают.
Церемония прощания с Александром Габовым будет проходить в Доме творчества на улице Коробейникова, 2. Начало траурного мероприятия запланировано на 9:00. Гражданская панихида по погибшему начнётся в 10:00.
«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Вечная светлая память геройски погибшему земляку», — говорится в сообщении местных властей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО жителе Косинского округа Евгении Батуеве. Его проводят в последний путь в тот же день, 27 декабря.