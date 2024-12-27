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В Прикамье пройдут похороны старшего лейтенанта Габова, погибшего на СВО

С ним простятся 27 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Похороны старшего лейтенанта Александра Габова, погибшего на СВО, пройдут в посёлке станции Чайковской в Нытвенском округе Пермского края 27 декабря, рассказали в местной администрации.

О том, где родился и кем работал мужчина большую часть своей жизни, в каких войсках он служил на спецоперации и когда именно погиб, власти Нытвенского округа не сообщают.

Церемония прощания с Александром Габовым будет проходить в Доме творчества на улице Коробейникова, 2. Начало траурного мероприятия запланировано на 9:00. Гражданская панихида по погибшему начнётся в 10:00.

«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Вечная светлая память геройски погибшему земляку», — говорится в сообщении местных властей.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО жителе Косинского округа Евгении Батуеве. Его проводят в последний путь в тот же день, 27 декабря.