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Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения введены в 5:00 по московскому времени.

Также с 6:00 по мск закрыт аэропорт Казани. По словам представителя Росавиации, экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры безопасности.