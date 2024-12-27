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В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты

Волгоград и Астрахань ограничивали на использование воздушного пространства.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 27 дек — РИА Новости. Ограничения на использование воздушного пространства вводили в аэропортах Волгограда и Астрахани, сейчас они сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропортов.

«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе сегодня утром, в аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы (авиакомпании “Аэрофлот” и “Победа”). На данный момент все ограничения сняты, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов», — сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.

Согласно онлайн-табло волгоградского аэропорта, всего задерживает шесть рейсов на прилет и вылет.

Как сообщили РИА Новости в аэропорту Астрахани, из-за ограничений использование воздушного пространства задерживает прибытие рейса из Москвы компании «Аэрофлот».

«На данный момент все ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в воздушной гавани. Согласно онлайн-табло астраханского аэропорта, задерживаются две рейса на прилет и вылет.

Росавиация подтвердила, что ранним утром временные ограничения для обеспечения безопасности полетов вводились также на аэропорты Астрахань («Нариманово») и Волгоград («Гумрак»), а с 06.40 мск эти воздушные гавани работают штатно.