В аэропортах Волгограда и Астрахани вводили ограничения на полеты

«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, которые были введены в регионе сегодня утром, в аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы (авиакомпании “Аэрофлот” и “Победа”). На данный момент все ограничения сняты, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов», — сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.